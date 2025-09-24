Полицейский решил сфотографироваться со смертельно опасной змеей и поплатился жизнью

TOI: В Индии ядовитая змея убила поймавшего ее полицейского

В Индии полицейский из штата Мадхья-Прадеш поймал ядовитую змею, решил сфотографироваться с ней и поплатился жизнью. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

47-летний Сантош Чоудхари, служивший в Первом батальоне полиции города Индаур, славился своим умением ловить ядовитых змей. Около девяти часов вечера 21 сентября в отделение поступила информация об обнаруженной на рынке змее.

Чоудхари с напарником отправился на вызов. Полицейскому удалось поймать смертельно опасную рептилию, после чего он решил сделать с ней фото. Однако змея извернулась и укусила его в руку. The Times of India не сообщает, какая именно рептилия укусила Чоудхари, однако очевидцы рассказали, что ему очень быстро стало плохо.

Полицейский успел добежать до автомобиля, после чего напарник отвез его в больницу. Однако врачам спасти Чоудхари не удалось. Мужчина прослужил в полиции Индаура 17 лет. У него остались жена, сын и дочь.

Ранее сообщалось, что в Индии двухлетний мальчик укусил смертельно ядовитую змею, напавшую на него. Рептилия укуса не пережила.