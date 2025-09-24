Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:25, 24 сентября 2025Из жизни

Полицейский решил сфотографироваться со смертельно опасной змеей и поплатился жизнью

TOI: В Индии ядовитая змея убила поймавшего ее полицейского
Никита Савин
Никита Савин

Фото: ihsan kurniawan / Shutterstock / Fotodom  

В Индии полицейский из штата Мадхья-Прадеш поймал ядовитую змею, решил сфотографироваться с ней и поплатился жизнью. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

47-летний Сантош Чоудхари, служивший в Первом батальоне полиции города Индаур, славился своим умением ловить ядовитых змей. Около девяти часов вечера 21 сентября в отделение поступила информация об обнаруженной на рынке змее.

Чоудхари с напарником отправился на вызов. Полицейскому удалось поймать смертельно опасную рептилию, после чего он решил сделать с ней фото. Однако змея извернулась и укусила его в руку. The Times of India не сообщает, какая именно рептилия укусила Чоудхари, однако очевидцы рассказали, что ему очень быстро стало плохо.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Полицейский успел добежать до автомобиля, после чего напарник отвез его в больницу. Однако врачам спасти Чоудхари не удалось. Мужчина прослужил в полиции Индаура 17 лет. У него остались жена, сын и дочь.

Ранее сообщалось, что в Индии двухлетний мальчик укусил смертельно ядовитую змею, напавшую на него. Рептилия укуса не пережила.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Полицейский решил сфотографироваться со смертельно опасной змеей и поплатился жизнью

    Вучич рассказал о поддержке Сербии со стороны России

    «Я лучше умру». Канье Уэст шесть лет снимал свою жизнь, но вместо сочувствия нарвался на хейт. Почему в сети жалеют его семью?

    Врач призвала отказаться от кофе с утра

    Еврокомиссия назвала способ заставить Словакию и Венгрию отказаться от нефти из России

    Питон заполз в жилье туриста из России в Таиланде и попал на видео

    В ФФФКР оценили вероятность допуска Петросян и Гуменника до Олимпиады-2026

    Названа цена самой дорогой чашки кофе в мире

    Названы самые популярные в Москве в 2025 году имена детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости