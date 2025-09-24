Полковник предрек новые операции российского подземного десанта

Полковник Алехин: Российский подземный десант может провести новые операции

Российский подземный десант, который проник в Купянск, может провести новые операции на других участках фронта в Харьковской области. Об этом заявил полковник запаса Геннадий Алехин, передает aif.ru.

«Неожиданные тактические ходы, как "Поток-4" под Купянском, будут применены и на других участках харьковского направления. Они, как показал ход боевых действий на этом направлении, приносят ощутимый эффект», — рассказал он.

По словам офицера, главным преимуществом подземного десанта является внезапность и скрытность его проведения.

Ранее украинский ресурс DeepState сообщил, что Вооруженные силы России вновь использовали газовую трубу для проникновения в Купянск. По информации аналитиков, российские военные зашли в трубу в районе населенного пункта Лиман Первый и за четыре дня дошли до Купянска.