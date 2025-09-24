Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:35, 24 сентября 2025Наука и техника

Простая привычка оказалась полезна для профилактики рака

NYU Langone Health: Регулярная чистка зубов снижает риск развития онкологии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые из NYU Langone Health проанализировали данные более 122 тысяч человек и выяснили: состав микробов во рту напрямую связан с риском рака поджелудочной железы. В слюне пациентов, у которых впоследствии был диагностирован рак, нашли 27 видов бактерий и грибков, повышающих вероятность заболевания более чем в три раза. Особенно опасными оказались некоторые бактерии, вызывающие пародонтит, а также дрожжи рода Candida, которые были обнаружены и в самих опухолях. Исследование опубликовано на сайте университета.

Авторы отмечают, что микробы изо рта могут попадать в поджелудочную железу вместе со слюной и вызывать воспалительные процессы. Это исследование впервые показало роль не только бактерий, но и грибков в развитии болезни.

Отдельно исследователи подчеркнули важность гигиены полости рта. По словам профессора Ричарда Хейза, регулярная чистка зубов и использование зубной нити могут помочь не только в профилактике заболеваний десен, но и снизить риск развития онкологических заболеваний, включая рак поджелудочной железы.

Ранее специалисты выяснили, что блокировка фермента STK17B делает клетки множественной миеломы уязвимыми и приводит к их разрушению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Глупые европейцы все купят». Трамп пригрозил России и поддержал Украину. Чего он добивается на самом деле?

    Мать P. Diddy обратилась с просьбой к судье перед вынесением приговора рэперу

    Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет

    «Стрижка после расставания» стала трендом осени

    Егор Крид поселился у Ксении Бородиной

    В России заявили о повышении зарплат у граждан после увеличения МРОТ

    Играющий за испанский клуб российский футболист рассказал об общении с украинцами

    В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником

    Появились подробности о бое с десантниками ВСУ в Черном море

    Мишустин объявил о повышении минимальных зарплат в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости