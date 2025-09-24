Простая привычка оказалась полезна для профилактики рака

NYU Langone Health: Регулярная чистка зубов снижает риск развития онкологии

Ученые из NYU Langone Health проанализировали данные более 122 тысяч человек и выяснили: состав микробов во рту напрямую связан с риском рака поджелудочной железы. В слюне пациентов, у которых впоследствии был диагностирован рак, нашли 27 видов бактерий и грибков, повышающих вероятность заболевания более чем в три раза. Особенно опасными оказались некоторые бактерии, вызывающие пародонтит, а также дрожжи рода Candida, которые были обнаружены и в самих опухолях. Исследование опубликовано на сайте университета.

Авторы отмечают, что микробы изо рта могут попадать в поджелудочную железу вместе со слюной и вызывать воспалительные процессы. Это исследование впервые показало роль не только бактерий, но и грибков в развитии болезни.

Отдельно исследователи подчеркнули важность гигиены полости рта. По словам профессора Ричарда Хейза, регулярная чистка зубов и использование зубной нити могут помочь не только в профилактике заболеваний десен, но и снизить риск развития онкологических заболеваний, включая рак поджелудочной железы.

