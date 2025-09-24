Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:16, 24 сентября 2025Наука и техника

Найден способ «убить» распространенный вид рака

Blood: Блокировка фермента STK17B вызывает разрушение клеток миеломы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Egoreichenkov Evgenii / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Университета Дьюка выяснили, что блокировка фермента STK17B делает клетки множественной миеломы уязвимыми к действию железа и вызывает их разрушение. Результаты работы опубликованы в журнале Blood.

Множественная миелома — одна из самых распространенных форм рака крови, при которой в костном мозге накапливаются патологические плазматические клетки, вытесняющие здоровые и ослабляющие иммунитет. Ученые обнаружили, что опухолевые клетки приспособились блокировать естественный процесс «железозависимой смерти» — ферроптоза, что помогает им выживать и развивать устойчивость к терапии.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Команда установила, что именно фермент STK17B защищает миеломные клетки от токсичного действия железа. Подавив его работу экспериментальным препаратом, исследователи смогли запустить ферроптоз и одновременно повысить эффективность уже существующих методов лечения. В экспериментах на мышах такой подход значительно замедлял рост опухолей.

Авторы подчеркивают: новый метод открывает перспективы создания принципиально новых противораковых препаратов не только для терапии множественной миеломы, но и для других опухолей, которые также научились сопротивляться ферроптозу.

Ранее ученые подтвердили, что производное витамина B3 — никотинамид — снижает риск немеланомного рака кожи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    В российском городе обнаружили мягкое орудие расправы мужчины над женой

    ВСУ ударили по офису трубопроводного консорциума в центре российского города

    Индекс Мосбиржи резко упал

    В России силовики ворвались на мигрантское торжество, прервали его и попали на видео

    Во Франции предсказали судьбу поставленного Украине оружия

    В российском поселке медведь заглядывал в окна

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В России рассказали о машинах для защиты «Тосочки»

    Стоимость бензина в России достигла максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости