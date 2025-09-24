Путешествия
Пьяная пассажирка плюнула в мать ребенка и вынудила пилотов экстренно посадить самолет

Пассажирка плюнула в мать ребенка и вынудила посадить самолет в Германии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Пьяная пассажирка рейса Jet2, летевшего в Турцию, плюнула в мать ребенка и вынудила пилотов экстренно посадить самолет в Германии. Об этом пишет газета The Mirror.

27-летняя Кортни Майх начала употреблять спиртное на борту почти сразу после того, как самолет вылетел из аэропорта Эдинбурга и направился в турецкий Даламан. Девушка путешествовала со своей подругой Аланной О'Нил. Уточняется, что в один момент они начали громко ругаться и кричать и даже письменное предупреждение от пилота не заставило их замолчать.

Примерно через полтора часа полета экипаж принял решение перенаправить самолет в Германию. В итоге борт сел в Кельне. Перед тем как немецкая полиция вывела Майх, та плюнула в лицо попутчице с ребенком. При этом самолет продержали на земле три часа, а затем он отправился в Турцию.

Ранее пассажирка рейса Сидней — Квинсленд напилась перед посадкой, устроила пьяный дебош в самолете и нарвалась на штраф в размере 16,5 тысячи долларов (около 1,3 миллиона рублей). Ей также может грозить и тюремное заключение.

