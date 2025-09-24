Интернет и СМИ
Раскрыты гонорар и райдер Урганта

«Абзац»: Гонорар Урганта за корпоратив составляет более 6,4 миллиона рублей
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Гонорар шоумена и телеведущего Ивана Урганта за ведение корпоратива составляет несколько миллионов рублей. Его размер раскрыло издание «Абзац» со ссылкой на неназванное агентство по организации мероприятий.

Собеседник издания сообщил, что за мероприятие длительностью в три-четыре часа Ургант требует 65 тысяч евро (более 6,4 миллиона рублей по текущему курсу). Уточняется, что окончательную сумму заказчику назовут после того, как тот поставит конкретные задачи на корпоратив. «Он будет работать блоками по 20 минут. Есть программа в тематике "Вечернего Урганта". Она требует подключения группы сценаристов, которые с ним работали в оригинальном проекте», — добавили в агентстве.

Райдер же шоумена, сообщает «Абзац», не меняется не протяжении нескольких лет. Издание отмечает, что Урганту нужен трансфер до места, где будет проходить мероприятие, а также безалкогольные напитки и закуски.

Ранее стал известен гонорар звезды «Вечернего Урганта» Аллы Михеевой. Сообщается, что за ведение мероприятия она требует 1,5 миллиона рублей.

