09:08, 24 сентября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой уловке мошенников с вредоносными файлами

Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники обманывают сотрудников российских компаний, рассылая вредоносные файлы под видом правок. О новой уловке мошенников предупредила компания Angara Security в разговоре с РИА Новости.

Сообщается, что злоумышленники отправляют жертвам PDF-файл, в котором якобы содержатся правки к техническому заданию.

После того, как сотрудник открывает документ, данные на его устройстве компрометируются. На него также устанавливается несколько вредоносных программ, в том числе приложения для удаленного доступа и сервис для отправки украденных данных на электронную почту злоумышленников.

Эксперты уточнили, что в результате таких атак киберпреступники получают пароли сотрудников и другую конфиденциальную информацию. После этого, сообщили в Angara Security, злоумышленники удаляют с устройства все вредоносные файлы.

В компании заявили, что эту схему реализует хакерская группировка Rare Werewolf. Уточняется, что ее участники атакует компании различных отраслей в России, Казахстане и Белоруссии.

Ранее владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников.

