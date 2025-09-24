Россиянам раскрыли новые правила блокировки банковских карт

Юрист Вепренцева: Банки обязаны сообщить причины блокировки карт

Банки теперь должны сообщить клиенту причины блокировки карт, после чего за неделю обязаны рассмотреть пояснения гражданина. Об этом в беседе с РИА Новости сказала российский юрист Таисия Вепренцева.

По ее словам, 26 августа Банк России в своем информационном письме указал банковским организациям, что они должны называть клиентам причины блокировки их карт и приостановления операций по счету. Теперь любые подобные действия будут иметь правовое обоснование, уточнила эксперт.

В случае, если происходит блокировка карты, приостановка операций или отключение мобильных приложений, банк обязан письменно разъяснить, на каком основании принято то или иное решение. Кроме того, теперь клиент вправе узнать, какие действия он должен выполнить для того, чтобы восстановить свое обслуживание в кредитной организации, пояснила Вепренцева.

Как добавила юрист, это касается тех случаев, когда блокировка связана либо с мерами по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, либо с рисками в сфере платежных систем.

«Если спор не решен, гражданин или компания могут обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ, которая обязана вынести решение в течение двадцати рабочих дней», — отметила Вепренцева.

Ранее россиянам назвали причины снижения кредитных лимитов в банках. Частный инвестор Федор Сидоров пояснил, что происходит это ради резервирования денег.