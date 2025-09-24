Россиянин описал рейс из Китая на родину фразой «выгнали всех из самолета»

Россиян на рейсе China Southern выгнали из самолета в китайском Ухане

Российский турист описал рейс из китайского Гуанчжоу на родину фразой «выгнали всех из самолета». Своими впечатлениями он поделился с Telegram-каналом «Ну че, народ, погнали!».

Борт авиакомпании China Southern летел по маршруту Гуанчжоу — Ухань — Москва. Во время остановки в Ухане пассажиров вывели из самолета и вынудили заново регистрироваться и проходить таможенный контроль. Путешественникам пришлось потратить на все процедуры и ожидание вылета два часа.

Уточняется, что при вылете из Гуанчжоу в Ухань пограничный и таможенный контроль не проводятся, поскольку это внутренний рейс. Поэтому все процедуры осуществляют в Ухани.

Ранее авиакомпания EasyJet оставила пассажиров спать на полу без еды и воды в аэропорту Европы. В тот день семья вылетела из лондонского аэропорта Лутон на остров Крит, однако пилотам пришлось совершить аварийную посадку в Хорватии для замены самолета.