10:33, 24 сентября 2025Путешествия

Россиянин описал рейс из Китая на родину фразой «выгнали всех из самолета»

Россиян на рейсе China Southern выгнали из самолета в китайском Ухане
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Российский турист описал рейс из китайского Гуанчжоу на родину фразой «выгнали всех из самолета». Своими впечатлениями он поделился с Telegram-каналом «Ну че, народ, погнали!».

Борт авиакомпании China Southern летел по маршруту Гуанчжоу — Ухань — Москва. Во время остановки в Ухане пассажиров вывели из самолета и вынудили заново регистрироваться и проходить таможенный контроль. Путешественникам пришлось потратить на все процедуры и ожидание вылета два часа.

Уточняется, что при вылете из Гуанчжоу в Ухань пограничный и таможенный контроль не проводятся, поскольку это внутренний рейс. Поэтому все процедуры осуществляют в Ухани.

Ранее авиакомпания EasyJet оставила пассажиров спать на полу без еды и воды в аэропорту Европы. В тот день семья вылетела из лондонского аэропорта Лутон на остров Крит, однако пилотам пришлось совершить аварийную посадку в Хорватии для замены самолета.

