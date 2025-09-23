Путешествия
Семью оставили спать на полу без еды и воды в аэропорту Европы

Авиакомпания EasyJet бросила пассажиров на ночь в аэропорту в Хорватии
Авиакомпания EasyJet оставила пассажиров спать на полу без еды и воды в аэропорту Европы. Об этом пишет газета The Mirror.

Инцидент произошел еще 13 августа, однако известно о нем стало только в конце сентября. В тот день семья вылетела из лондонского аэропорта Лутон на остров Крит, однако пилотам пришлось совершить аварийную посадку в Хорватии для замены самолета. Позже выяснилось, что другого воздушного судна не нашлось, и пассажирам придется остаться на ночь в аэропорту, чтобы его дождаться.

Один из членов семьи, 41-летний Даррен Рейни, рассказал, что авиакомпания не смогла предоставить им гостиницу и буквально бросила их в воздушной гавани из-за того, что точное время посадки было неизвестно. Им пришлось ночевать на холодном полу без еды и воды. Кроме того, EasyJet сначала отказалась выплачивать Рейни компенсацию, однако после распространения истории в СМИ согласилась заплатить семье за ночь, проведенную в Хорватии.

Ранее запланировавшие отпуск родители бросили своего десятилетнего сына в аэропорту Испании и поехали отдыхать. У ребенка оказались просрочены документы, но это не помешало планам его семьи.

