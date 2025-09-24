Экономика
15:33, 24 сентября 2025

Российские блогеры бросились продавать жилье после запрета на рекламу в Instagram

Александра Качан (Редактор)
Карина Нигай

Карина Нигай. Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Российским блогерам приходится распродавать недвижимость после запрета на рекламу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) из-за нехватки средств. Об этом стало известно изданию Baza.

Среди инфлюенсеров, попавших в затруднительное положение, оказалась фешн-блогер и участница шоу «Звезды в Африке» Карина Нигай. Она строила дом площадью 500 квадратов в элитном коттеджном поселке в подмосковной Николиной Поляне, однако после запрета потеряла возможность обслуживать недвижимость. Звезде пришлось выставить дом на продажу за 142 миллиона рублей.

Информацию о продаже объекта подтвердили близкие Нигай. Они заявили, что сейчас у блогера отсутствует стабильный заработок, что и послужило основной причиной решения избавиться от дома.

Ранее сообщалось, что российские блогеры придумали способ публиковать рекламу в Instagram. Теперь блогеры публикуют фото из отеля или видео о том, как пользуются продукцией, а после подробно отвечают в комментариях на вопросы о товаре или услуге.

