Российские блогеры придумали способ постить рекламу в Instagram

Shot: Российские блогеры размещают рекламу в комментариях запрещенных соцсетей

Российские блогеры придумали способ постить рекламу в сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На это обратил внимание Telegram-канал Shot.

По новой схеме, блогер публикует фото из отеля или видео о том, как пользуется определенной продукцией, а после отвечает в комментариях на вопросы о том, где находится или чем он пользуется, как приобрести какой-либо товар или услугу. В подобной схеме авторы канала заподозрили, к примеру, супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову.

Есть и еще один вариант — компания самостоятельно присылает автору блога в комментариях благодарность за внимание к продукции и ссылку на нее, а блогер закрепляет этот комментарий. По словам юристов, за подобные действия тоже может грозить штраф — ФАС вправе запросить у блогера информацию о том, заплатили ли ему за повышенное внимание к бренду. Штраф за рекламу в запрещенных соцсетях составит для индивидуальных предпринимателей до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Закон о запрете рекламы на платформах экстремистских организаций президент РФ Владимир Путин подписал 7 апреля. Законодательные поправки предполагали внесение изменений в законы «О рекламе» и «О противодействии экстремистской деятельности». Новые правила вступили в силу 1 сентября.