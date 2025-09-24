Российские студенты попали под уголовную статью из-за особых слов в мессенджере

В Петербурге 2 студента Колледжа Метростроя обвиняются в оправдании терроризма

В Санкт-Петербурге два студента Колледжа Метростроя обвиняются в оправдании терроризма из-за своих слов в мессенджере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

Им предъявлено обвинение по двум статьям — о публичном оправдании и пропаганде терроризма и о возбуждении ненависти по национальному и религиозному признакам. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По информации Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу, фигуранты опубликовали посты на открытой для всех пользователей странице в одном из мессенджеров.

Ранее сообщалось, что в Республике Коми отправили в СИЗО бывшего кандидата в депутаты госсовета Оксану Багирову за публичные призывы к террористической деятельности.