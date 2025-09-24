Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:27, 24 сентября 2025Силовые структуры

Российские студенты попали под уголовную статью из-за особых слов в мессенджере

В Петербурге 2 студента Колледжа Метростроя обвиняются в оправдании терроризма
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге два студента Колледжа Метростроя обвиняются в оправдании терроризма из-за своих слов в мессенджере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

Им предъявлено обвинение по двум статьям — о публичном оправдании и пропаганде терроризма и о возбуждении ненависти по национальному и религиозному признакам. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По информации Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу, фигуранты опубликовали посты на открытой для всех пользователей странице в одном из мессенджеров.

Ранее сообщалось, что в Республике Коми отправили в СИЗО бывшего кандидата в депутаты госсовета Оксану Багирову за публичные призывы к террористической деятельности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Поведение Макрона в Нью-Йорке описали фразой «смех сквозь слезы»

    Москвичка пообщалась с аферистами и лишилась квартиры с 32 миллионами

    «Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?

    Юрий Быков рассказал о нападениях бандитов в 1990-е годы

    Овечкин получит больше прописанной в контракте зарплаты за прошедший сезон

    Звезда Comedy Woman рассказала о друзьях на Украине

    Звезда сериала «Слово пацана» повторила культовый образ Ксении Собчак

    Вынос бывшего чиновника Росимущества из посольства Армении попал на видео

    Мужчина поехал с братьями на отдых в Таиланд и был унесен волнами у них на глазах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости