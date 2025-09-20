Кандидата в депутаты российского региона арестовали за призывы к терроризму

В республике Коми отправили в СИЗО бывшую кандидата в депутаты госсовета Оксану Багирову. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в отношении Багировой возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности. Багирову выдвигало региональное отделение КПРФ. В 2022 году она была дважды оштрафована на 20 и 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Российской армии за пост в социальных сетях.

Ранее в Екатеринбурге задержали местного жителя за причастность к деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен).