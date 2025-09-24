Старейший памятник Ростова опасно накренился

Жители Ростова-на-Дону обеспокоены состоянием старейшего памятника города. Об этом сообщает издание Rostov.ru.

Опасения горожан вызывает 11-метровая гранитная Александровская колонна. Она была установлена в 1894 году к 25-летию царствования Александра II. Монумент является объектом культурного наследия и единственным оставшимся дореволюционным памятником в городе. При советской власти он смог избежать участи других свидетельств царского прошлого: памятник не снесли, только сняли памятные таблички и двуглавого орла. Их вновь вернули только после реконструкции в 90-х годах.

Спустя 130 лет Александровская колонна накренилась и, как боятся ростовчане, в любой момент может упасть. В соцсетях жители называют колонну новой «Пизанской башней». В администрации на жалобы горожан ответили, что обследование технического состояния колонны назначено на середину октября.

Ранее мэр Железногорска призвал снести местную копию Эйфелевой башни. 15-метровая реплика парижского достояния была установлена больше 15 лет назад по заказу владельца местной кофейни. Заведение закрылось, а расходы по обслуживанию арт-объекта легли на плечи местных жителей. Недовольство граждан побудило власти заговорить о демонтаже башни. Решение, однако, они объяснили агрессией Запада.