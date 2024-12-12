Российский мэр призвал снести «Эйфелеву башню»

Мэр Железногорска призвал снести «Эйфелеву башню» как символ агрессии Запада

Копию Эйфелевой башни в Железногорске призвали снести. С таким предложением выступил мэр города Александр Михайлов, пишут «Курские известия».

15-метровая реплика парижской достопримечательности была установлена на улице Ленина в 2007 году по заказу владельца местной кофейни. Заведение располагалось на первом этаже жилого дома, но спустя время закрылось. В итоге «Эйфелева башня» перешла в наследство собственникам дома — вместе с расходами на ее содержание. Такую повинность на жильцов повесила управляющая компания после межевания земельного участка. С каждой квартиры предлагается выплачивать по 700 рублей, а в год обслуживание арт-объекта встанет больше чем в 200 тысяч рублей.

Собственники обратились в администрацию. В ответ на жалобы местных жителей градоначальник высказался за снос копии башни, пояснив, что она символизирует «вражеское государство», которое проявляет агрессию к России. Вдобавок, по словам Михайлова, конструкция грозит рухнуть — балки ржавеют, а основание разрушается. Принятие решения он отдал на откуп квартировладельцам — если они откажутся от постановки «творения Эйфеля» на баланс дома, то его следует переместить или вовсе убрать.

Ранее предметом общественных споров стал памятник в другом российском городе, Дальнегорске. Снести статую пришельца из культового советского мультфильма «Тайна третьей планеты» потребовал иерей Андрей Васякин. Свою позицию он объяснил тем, что рядом со статуей инопланетянина проходят крестные ходы, и вид объекта оскорбляет чувства верующих. Инициатива вызвала несогласие не только художника-постановщика мультфильма, но и клирика Троице-Сергиевой пустыни.