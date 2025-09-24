Сербия вооружится противотанковыми «Комарами»

Сербия вооружится FPV-дронами Komarac 2 для борьбы с танками

Сербская армия вооружится FPV-дронами Komarac-2 («Комар-2»), которые позволят бороться с танками противника. Аппараты представили на выставке «Партнер-2025», пишет Army Recognition.

Квадрокоптер оснащен боевой частью от югославского противотанкового гранатомета M-79 «Оса», которая позволяет пробить до 400 миллиметров брони. Также боеголовку оснастили поясом поражающих элементов для повышения вероятности поражения живой силы и небронированной техники противника. Радиус поражения «Комара» составляет 16 метров.

«Базовые показатели намеренно скромны: дальность полета не менее двух километров и продолжительность полета не менее трех минут для конкретного профиля миссии, от точки до точки, на малой высоте и с минимальным отрывом от земли», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре стало известно, что российские FPV-дроны «Гортензия» получили новую систему для гранатометных выстрелов, позволяющую осуществить «ковровую бомбардировку». Система сброса с двумя барабанами вмещает 14 гранат, которые можно сбрасывать поштучно или попарно.