Школьница приняла рак влагалища за первую менструацию

Metropoles: 14-летняя американка приняла гинекологический рак за менструацию

В США 14-летняя местная жительница Лилиана Кастенда приняла гинекологический рак за первую менструацию. Ее историю рассказало издание Metropoles.

Отмечается, что у школьницы началось обильное кровотечение, которое не прекращалось на протяжении долгого времени, а средства гигиены нужно было менять каждые 15 минут. Сначала врачи списали это на стресс, но благодаря настойчивости подростка все же провели обследования. Девочке диагностировали рак влагалища, причем такой его тип, который обычно встречается только после менопаузы.

Лечащий врач Кастенды Дарио Роке заявил, что в его практике это была самая молодая пациентка с данной патологией. На момент постановки диагноза опухоль уже выросла до размера мяча для гольфа. Однако химиотерапия и лучевая терапия вывели американку в ремиссию. Теперь она хочет стать медиком, чтобы помогать другим людям, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями.

Ранее жителю Великобритании Патрику Ховарду диагностировали сразу три вида рака. Из-за этого ему пришлось ампутировать пенис.