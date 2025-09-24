Сын Никулина предположил реакцию отца на СВО

Сын Юрия Никулина Максим заявил, что его отец одобрил бы проведение СВО

Художественный руководитель Цирка Никулина, сын легендарного советского актера и клоуна Максим Никулин сообщил, что артист одобрил бы идею проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в интервью Rutube-проекту «Эмпатия Манучи».

По словам Никулина-младшего, отец сильно переживал бы из-за событий на Украине, ведь он «вырос в Советском Союзе».

«Думаю, СВО он одобрил бы, но саму идею войны, наверное, нет. Бывают моменты, когда людям надо дать по голове, слабым быть нельзя ни в цирке, ни в жизни. Он бы отреагировал с большой печалью, потому что отец был советский человек», — рассказал он.

В 1993 году сын Юрия Никулина начал работу в Московском цирке на Цветном бульваре как директор-распорядитель, а в 1997 стал генеральным директором и художественным руководителем цирка. Сам Юрий Владимирович был артистом-фронтовиком, который прошел советско-финскую и Великую Отечественную войны.

Ранее Эдгард Запашный заявил, что Максим Никулин решил отмолчаться по поводу своего отношения к СВО. По его мнению, худрук продолжает отмалчиваться, не желая прямо выразить свою позицию.