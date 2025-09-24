Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:24, 24 сентября 2025Культура

Сын Никулина предположил реакцию отца на СВО

Сын Юрия Никулина Максим заявил, что его отец одобрил бы проведение СВО
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Художественный руководитель Цирка Никулина, сын легендарного советского актера и клоуна Максим Никулин сообщил, что артист одобрил бы идею проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в интервью Rutube-проекту «Эмпатия Манучи».

По словам Никулина-младшего, отец сильно переживал бы из-за событий на Украине, ведь он «вырос в Советском Союзе».

«Думаю, СВО он одобрил бы, но саму идею войны, наверное, нет. Бывают моменты, когда людям надо дать по голове, слабым быть нельзя ни в цирке, ни в жизни. Он бы отреагировал с большой печалью, потому что отец был советский человек», — рассказал он.

В 1993 году сын Юрия Никулина начал работу в Московском цирке на Цветном бульваре как директор-распорядитель, а в 1997 стал генеральным директором и художественным руководителем цирка. Сам Юрий Владимирович был артистом-фронтовиком, который прошел советско-финскую и Великую Отечественную войны.

Ранее Эдгард Запашный заявил, что Максим Никулин решил отмолчаться по поводу своего отношения к СВО. По его мнению, худрук продолжает отмалчиваться, не желая прямо выразить свою позицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по центру Новороссийска. Есть жертвы, повреждены жилые дома и гостиница

    Гуф высказался о многомиллионных тратах на вечеринку в честь дня рождения

    Озвучены параметры российского бюджета на 2026 год

    «Бион-М» № 2 оказался исключительно российским

    Совершившая страшное преступление россиянка попала на видео

    В России пересмотрели прогнозы по курсу доллара

    Эвакуация отдыхающих с пляжа в Сочи попала на видео

    Стали известны три самых популярных имени в Москве в 2025 году

    Российский подросток стал украинским диверсантом и оказался в СИЗО

    Женщина поссорилась с соседкой в Подмосковье и подожгла ее квартиру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости