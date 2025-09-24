Токаев назвал препятствие к миру между Россией и Украиной

Токаев: Исторические дискуссии мешают решить территориальный вопрос по Украине

Решить территориальный вопрос между Россией и Украиной мешают исторические дискуссии. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Tengrinews.kz.

По его словам, территориальный вопрос остается самым трудным на пути к мирному соглашению между странами. Глава государства добавил, что с продолжением боевых действий происходит наслоение множества вопросов — как территориальных, так и национальных, языковых, исторических и политических.

«Да, территориальный вопрос сейчас самый главный и трудный, но его практическое решение за переговорным столом пока не просматривается из-за сопутствующих дискуссий на историческую тему (Киевская Русь, "территориальные подарки", украинская государственность и другие), и здесь присутствует разброс самых разных мнений, в том числе неординарных и даже экзотических», — сказал Токаев.

При этом политик призвал стороны продолжать переговоры. Он также заявил, что Казахстан готов предоставить площадку для встречи на уровне лидеров России и Украины.