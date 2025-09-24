Бывший СССР
Трампа и Путина уличили в презрении к Зеленскому

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: РИА Новости

Президент США Дональд Трамп и российский глава Владимир Путин сходятся в презрении к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Я думаю, никто не будет спорить, что и Трамп, и Путин сворачиваются в своем презрении к Европе. Точно также они сходятся в презрении к зеленому. Это желание Трампа убить Европу (с Украиной) в РФ вполне очевидно. Вопрос только в том, это ожидаемый и желанный пас для Путина, или некая неожиданность?», — подчеркнул он.

Ранее нардеп Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в политических кругах Европейского союза (ЕС) и США нарастает усталость от Украины, что является плохой новостью для Киева.

