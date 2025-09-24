Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:26, 24 сентября 2025Мир

Трампа сравнили с бегемотом

FP: Европа в отношениях с Трампом попала в ситуацию, подобную нападению бегемота
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Страны Европы в отношениях с президентом США Дональдом Трампом оказались в ситуации, которая напоминает нападение бегемота. Об этом пишет издание Foreign Policy (FP).

«Бегемоты — удивительные существа. На первый взгляд эти животные кажутся спокойными, медлительными и безмятежными. (...) Однако внешний вид может быть обманчивым. Те, кто пережил встречу с бегемотом, рассказывают о непредсказуемых и свирепых атаках, которые делают бегемотов самыми смертоносными дикими млекопитающими на Земле», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что с момента возвращения Трампа в Белый дом европейские лидеры попали в ситуацию, напоминающую столкновение с разъяренным бегемотом, поскольку политика новой американской администрации непредсказуема, быстро меняется и часто вызывает недоумение. «Никто не знает, собирается ли Трамп атаковать или отступить», — отмечает издание.

Чтобы справиться с вызовами, стоящими перед Европой в отношениях с президентом США, каждому из европейских политиков следует «прислушаться к своему внутреннему натуралисту» и извлечь несколько уроков из встреч с бегемотами в дикой природе, считают авторы статьи.

Ранее Трамп в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал страны Европы за их политику в отношении Москвы. Американский лидер заявил, что Европа не может вести борьбу с Россией и одновременно закупать ее энергоносители, и назвал это позором.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Поведение Макрона в Нью-Йорке описали фразой «смех сквозь слезы»

    Москвичка пообщалась с аферистами и лишилась квартиры с 32 миллионами

    «Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?

    Юрий Быков рассказал о нападениях бандитов в 1990-е годы

    Овечкин получит больше прописанной в контракте зарплаты за прошедший сезон

    Звезда Comedy Woman рассказала о друзьях на Украине

    Звезда сериала «Слово пацана» повторила культовый образ Ксении Собчак

    Вынос бывшего чиновника Росимущества из посольства Армении попал на видео

    Мужчина поехал с братьями на отдых в Таиланд и был унесен волнами у них на глазах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости