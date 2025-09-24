Трампа сравнили с бегемотом

FP: Европа в отношениях с Трампом попала в ситуацию, подобную нападению бегемота

Страны Европы в отношениях с президентом США Дональдом Трампом оказались в ситуации, которая напоминает нападение бегемота. Об этом пишет издание Foreign Policy (FP).

«Бегемоты — удивительные существа. На первый взгляд эти животные кажутся спокойными, медлительными и безмятежными. (...) Однако внешний вид может быть обманчивым. Те, кто пережил встречу с бегемотом, рассказывают о непредсказуемых и свирепых атаках, которые делают бегемотов самыми смертоносными дикими млекопитающими на Земле», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что с момента возвращения Трампа в Белый дом европейские лидеры попали в ситуацию, напоминающую столкновение с разъяренным бегемотом, поскольку политика новой американской администрации непредсказуема, быстро меняется и часто вызывает недоумение. «Никто не знает, собирается ли Трамп атаковать или отступить», — отмечает издание.

Чтобы справиться с вызовами, стоящими перед Европой в отношениях с президентом США, каждому из европейских политиков следует «прислушаться к своему внутреннему натуралисту» и извлечь несколько уроков из встреч с бегемотами в дикой природе, считают авторы статьи.

Ранее Трамп в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал страны Европы за их политику в отношении Москвы. Американский лидер заявил, что Европа не может вести борьбу с Россией и одновременно закупать ее энергоносители, и назвал это позором.