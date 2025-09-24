Ученые нашли новый вид динозавра с костью крокодила в пасти

В Аргентине ученые обнаружили новый вид динозавра с костью крокодила в зубах

В Аргентине нашли окаменелость ранее неизвестного динозавра, в пасти которого застряла кость древнего крокодила. Об этом сообщает Sky News.

Возраст находки оценивается в 66 миллионов лет. Уникальные особенности костей позволили специалистам понять, что это может быть новый вид, которому присвоили имя Joaquinraptor casali, он принадлежит к семейству мегарапторов. Длина тела динозавра достигала семи метров. По данным ученым, особи было около 19 лет, однако точную причину гибели установить не удалось.

