Уехавшей из России звезде Comedy Woman не помогли антидепрессанты

Юмористка Екатерина Варнава заявила, что ей не помогли антидепрессанты

Известная российская актриса и юмористка, бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава, уехавшая из России на Кипр, рассказала, что принимала антидепрессанты. Подробности она раскрыла в интервью для YouTube-канала Radio Van.

Интервьюер Егор Глумов заявил, что к Варнаве негативно относятся как в России, так и на Украине. Она призналась, что старается не обращать внимания на это и заниматься своими проектами.

«Можно не слышать и не видеть всего того, что происходит вокруг тебя, за твоей спиной, даже перед твоими глазами. Можно абстрагироваться. Это очень сложно. Не то что я была в терапии и мне помог психотерапевт или антидепрессанты. Нет, кстати, не помогли. Это больно, это ужасно разрушает внутренне», — посетовала она.

Ранее Варнава рассказала, что продала недвижимость в России. Теперь юмористка снимает жилье на Кипре.