Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:36, 24 сентября 2025Интернет и СМИ

Уехавшей из России звезде Comedy Woman не помогли антидепрессанты

Юмористка Екатерина Варнава заявила, что ей не помогли антидепрессанты
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Известная российская актриса и юмористка, бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава, уехавшая из России на Кипр, рассказала, что принимала антидепрессанты. Подробности она раскрыла в интервью для YouTube-канала Radio Van.

Интервьюер Егор Глумов заявил, что к Варнаве негативно относятся как в России, так и на Украине. Она призналась, что старается не обращать внимания на это и заниматься своими проектами.

«Можно не слышать и не видеть всего того, что происходит вокруг тебя, за твоей спиной, даже перед твоими глазами. Можно абстрагироваться. Это очень сложно. Не то что я была в терапии и мне помог психотерапевт или антидепрессанты. Нет, кстати, не помогли. Это больно, это ужасно разрушает внутренне», — посетовала она.

Ранее Варнава рассказала, что продала недвижимость в России. Теперь юмористка снимает жилье на Кипре.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по центру Новороссийска. Есть жертвы, повреждены жилые дома и гостиница

    Гуф высказался о многомиллионных тратах на вечеринку в честь дня рождения

    Озвучены параметры российского бюджета на 2026 год

    «Бион-М» № 2 оказался исключительно российским

    Совершившая страшное преступление россиянка попала на видео

    В России пересмотрели прогнозы по курсу доллара

    Эвакуация отдыхающих с пляжа в Сочи попала на видео

    Стали известны три самых популярных имени в Москве в 2025 году

    Российский подросток стал украинским диверсантом и оказался в СИЗО

    Женщина поссорилась с соседкой в Подмосковье и подожгла ее квартиру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости