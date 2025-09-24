Экономика
Улица в одном городе ушла под землю на глазах у прохожих

В Бангкоке часть улицы провалилась под землю
Мария Черкасова

В столице Таиланда Бангкоке на проезжей части Самсен-роуд возле больницы Ваджира образовался огромный провал шириной 30 метров, сообщает портал Bangkok Post.

Инцидент произошел утром в среду, 24 сентября, примерно в 7:13 утра по местному времени (3:13 по московскому времени). Пострадавших нет. Глубина провала составила 50 метров, площадь оценивается примерно в 30 метров в ширину и длину.

На опубликованных кадрах видно, как часть дороги уходит под землю на глазах у окружающих, утягивая за собой электрический столб. Автомобиль сдает назад, чтобы не попасть в провал.

Известно, что в результате обвала в яму упали два электрических столба и полицейский автомобиль. Ранее участок был закрыт из-за строительства линии метро MRT Purple Line. Причина провала пока официально не подтверждена.

Власти приостановили движение по близлежащим участкам. В государственной больнице на два дня закрыли прием, и около 3,5 тысячи больных были эвакуированы из близлежащих зданий. По предварительным данным, структуры больницы не пострадали. Жителей соседних квартир также обязали эвакуироваться.

В марте 2025 года в Новосибирске около многоэтажных домов образовалась большая яма. Вину возложили на застройщика «Снегири». Он пообещал убрать яму, однако не сделал этого. Яма продолжала расти и оставалась на месте в начале сентября.

