01:42, 24 сентября 2025Культура

Умерла звезда итальянского кино Клаудия Кардинале

Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: R4924_italyphotopress / imago stock&people / Global Look Press

Итальянская актриса Клаудия Кардинале (настоящее имя — Клод Жозефин Роз Кардинале) умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Как сообщил агент артистки Лоран Саври, скончалась «в окружении детей» в Немуре неподалеку от Парижа, где она жила в последние годы.

За свою карьеру Кардинале снялась более чем в 100 картинах, среди которых «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «8 с половиной» Федерико Феллини и «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне.

Ранее в возрасте 88 лет скончалась американская актриса театра и кино Полли Холлидей. Среди наиболее запоминающихся работ актрисы — роль официантки Флоренс Джин «Фло» Каслберри в ситкоме «Элис».

