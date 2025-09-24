В Германии назвали Мерца «крупнейшим банкротом из всех канцлеров ФРГ»

Вайдель: Мерц войдет в историю как крупнейший банкрот из всех канцлеров ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц войдет в историю как «крупнейший банкрот из всех канцлеров ФРГ». Об этом заявила сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель во время выступления в бундестаге.

«Этим проектом бюджета на 2026 год вы воздвигли себе памятник. Вы войдете в историю как крупнейший банкрот из всех канцлеров Федеративной Республики Германии», — сказала она, обращаясь к Мерцу.

Она назвала бюджетную политику Германии прямым путем к банкротству, а также обвинила канцлера ФРГ в предательстве граждан своей страны.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас переживает один из самых сложных этапов в современной истории. Он призвал депутатов как можно скорее провести масштабные реформы, чтобы экономика страны была способна генерировать необходимые ресурсы для финансирования инфраструктуры и гарантировать социальное обеспечение в долгосрочной перспективе.