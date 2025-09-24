В Госдепе США раскрыли подробности разговора Лаврова и Рубио

Госдеп США: Рубио на встрече с Лавровым указал на необходимость шагов по Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке указал на необходимость значимых шагов для завершения конфликта на Украине на долгосрочной основе. Такие данные изложил в письменном заявлении замруководителя пресс-службы Госдепа Томми Пиготт, передает ТАСС.

Согласно документу, госсекретарь повторил призыв американского президента Дональда Трампа к прекращению смерти людей и подчеркнул важность того, чтобы «Москва сделала значимые шаги для достижения долгосрочного урегулирования» украинского кризиса.

Ранее Лавров одним жестом описал свою встречу с Рубио в Нью-Йорке. Известно, что она продолжалась более 50 минут.