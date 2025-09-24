Бывший СССР
В Кремле оценили переговорную позицию Украины

Песков: Украина ушла в пассивную позицию в отношении переговоров
Алевтина Запольская
Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Украина ушла в пассивную позицию в отношении переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент [России Владимир] Путин открыт для поисков мирного урегулирования. Киевский режим, между тем, сейчас абсолютно ушел в пассивную позицию», — прокомментировал он.

По мнению официального представителя Кремля, Украина пытается продемонстрировать европейским спонсорам свою способность вести боевые действия.

Ранее Песков ответил на вопрос о целях спецоперации. По его словам СВО направлена на обеспечение безопасности.

