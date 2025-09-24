В Кремле оценили переговорную позицию Украины

Украина ушла в пассивную позицию в отношении переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Президент [России Владимир] Путин открыт для поисков мирного урегулирования. Киевский режим, между тем, сейчас абсолютно ушел в пассивную позицию», — прокомментировал он.
По мнению официального представителя Кремля, Украина пытается продемонстрировать европейским спонсорам свою способность вести боевые действия.
Ранее Песков ответил на вопрос о целях спецоперации. По его словам СВО направлена на обеспечение безопасности.