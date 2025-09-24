В Кремле ответили на предложение Трампа сбивать российские самолеты

Песков назвал истерикой заявления о нарушении РФ воздушного пространства НАТО

Заявления о том, что российская авиация якобы нарушала воздушное пространство других стран, являются экзальтированной истерикой. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что в НАТО должны сбивать российские самолеты, если они вторгаются в пространство альянса, сообщает ТАСС.

«Мы слышим такую экзальтированную истерику насчет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что заявления о якобы нарушениях со стороны Москвы не имеют никаких оснований и доказательств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя слова американского лидера, отметил, что сбивать самолеты нужно только в случае, если они атакуют.