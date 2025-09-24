В Кремле пообещали ухудшение позиций Украины

Песков: С каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут ухудшаться

С каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Они должны не забывать, что с каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции украинской стороны переговорные будут только ухудшаться», — сказал он.

Пресс-секретарь президента отметил, что таковым является реальное положение дел, которое подтверждается динамикой на линии фронта.

Ранее Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые варианты для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам официального представителя Кремля, речь идет о проведении встречи политиков в Швейцарии или Австрии. Он также выразил недоумение в связи с отказом Зеленского приехать в Москву.