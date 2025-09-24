Мир
10:15, 24 сентября 2025
Мир

В Кремле прокомментировали изменение позиции Трампа по Украине

Песков: Путин предлагал решить конфликт на Украине, но США отказались
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин неоднократно предлагал решить проблему первопричин украинского конфликта, но США отказались обсуждать эту тему. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РБК.

«Путин неоднократно пытался и предлагал урегулировать первопричины, решить эту проблему. Он предлагал это и американцам — до байденовской администрации, да и до [бывшего президента США Джо] Байдена — он предлагал еще и [Бараку] Обаме (...). Предлагалось всему миру. Но мы услышали лишь жесткие отказы со стороны американцев вести разговоры на эту тему», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва «не может согласиться со всеми высказываниями» американского лидера. Кроме того, он указал на то, что его изменение позиции по конфликту объясняется встречей главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза готова не только вернуть свои территории, но потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия ведет конфликт на Украине уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром».

