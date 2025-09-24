Мир
В МИД предупредили о дипфейке с Захаровой

МИД России предупредил о дипфейке с Захаровой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило о распространившемся в казахстанских онлайн-сообществах дипфейке с использованием кадров интервью официального представителя дипведомства РФ Марии Захаровой. МИД в своем Telegram-канале отметил, что за подобными провокациями прослеживается почерк украинских спецслужб.

«На реальный видеоряд наложена сгенерированная нейросетью мимика и имитирующая голос М.В.Захаровой аудиодорожка: якобы комментируются встречи Президента Казахстана Касым-Жомарт Кемелевича Токаева "на полях" 80-сессии Генассамблеи ООН. Это грубая и циничная фальшивка, целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле», — подчеркивается в публикации. Цель дипфейка — вбить клин между Россией и Казахстаном.

В МИД отметили, что ни одно слово из этого фейка не является правдой, в чем можно убедиться, посмотрев оригинал интервью официального представителя российского дипведомства на полях ПМЭФ-2025 от 21 июня.

Ранее Токаев заявил, что отношения Москвы и Астаны стремительно развиваются во всех сферах сотрудничества. Он добавил, что на развитие двух стран также положительно влияют горизонтальные форматы многостороннего взаимодействия.

.
