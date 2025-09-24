Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:36, 24 сентября 2025Бывший СССР

В МИД слова о русофобии Зеленского и Токаева назвали дипфейком

МИД России опроверг слова Захаровой о «вопиющей русофобии» Токаева и Зеленского
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

МИД России опроверг слова официального представителя ведомства Марии Захаровой о «вопиющей русофобии» президентов Казахстана и Украины Касым-Жомарт Токаева и Владимира Зеленского, назвав это «дипфейком» и предоставив доказательства. Сообщение опубликовано в Telegram-канале министерства.

МИД приводит видео, которое распространяется «в казахстанских онлайн-сообществах». На нем Захарова якобы говорит о русофобии Токаева, а также об их с Зеленским плохом знании английского языка.

Однако ведомство опровергло информацию, заявив, что голос и мимика Захаровой была сделана нейросетью. МИД предоставил запись оригинала ее речи, которая была сделана в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На ней она говорит совершенно о другом, не упоминая никого из лидеров.

«Это грубая и циничная фальшивка, целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле. Ее цель — вбить клин между Россией и Казахстаном и народами наших стран», — говорится в сообщении.

23 сентября в кулуарах Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским специальную военную операцию (СВО) и решения украинского кризиса. «Лента.ру» обратила внимание, что лидеры вели переговоры на английском языке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили разницу между СВО и войной

    Осудивший СВО лидер «Порнофильмов» сохранил статус предпринимателя в России

    Москвичам пообещали старое бабье лето

    Улица в одном городе ушла под землю на глазах у прохожих

    В Кремле объяснили требование Трампа прекратить закупки энергоносителей у России

    В российском городе изрезали известного ученого

    Популярный чай назвали природным защитником кишечника

    В России призвали не воспринимать одно заявление Трампа как угрозу

    В МИД слова о русофобии Зеленского и Токаева назвали дипфейком

    Двое медиков попали в больницу после ДТП со скорой помощью в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости