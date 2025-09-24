В МИД слова о русофобии Зеленского и Токаева назвали дипфейком

МИД России опроверг слова официального представителя ведомства Марии Захаровой о «вопиющей русофобии» президентов Казахстана и Украины Касым-Жомарт Токаева и Владимира Зеленского, назвав это «дипфейком» и предоставив доказательства. Сообщение опубликовано в Telegram-канале министерства.

МИД приводит видео, которое распространяется «в казахстанских онлайн-сообществах». На нем Захарова якобы говорит о русофобии Токаева, а также об их с Зеленским плохом знании английского языка.

Однако ведомство опровергло информацию, заявив, что голос и мимика Захаровой была сделана нейросетью. МИД предоставил запись оригинала ее речи, которая была сделана в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На ней она говорит совершенно о другом, не упоминая никого из лидеров.

«Это грубая и циничная фальшивка, целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле. Ее цель — вбить клин между Россией и Казахстаном и народами наших стран», — говорится в сообщении.

23 сентября в кулуарах Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским специальную военную операцию (СВО) и решения украинского кризиса. «Лента.ру» обратила внимание, что лидеры вели переговоры на английском языке.