В Москве подорожали услуги эскортниц

Mash: московские эскортницы повысили цены в 1,5-2 раза

С сентября цены на услуги московских эскортниц поднялись в 1,5–2 раза, пишет Mash. Причина — рост цен на косметологию и пластическую хирургию. Дело в том, что многие процедуры проводятся с применением импортных препаратов и техники, которые тоже растут в цене.

Кроме того, повышается стоимость аренды жилья, также растут цены на одежду и аксессуары. Канал утверждает, что сейчас стоимость одного часа с девушкой варьируется в среднем от 20 до 40 тысяч рублей. Рост цен на секс-услуги привел к оттоку клиентов: их стало в 1,5 раза меньше. Мужчины ушли на сайты знакомств, где предлагают встречи «за подарок» обычным девушкам.

Ранее стало известно, что российские эскортницы массово принялись худеть из-за тренда на анорексию. Некоторые клиенты считают работниц с параметрами 80-50-80 толстыми. Они предпочитают девушек весом 35-40 килограммов. Благодаря таким внешним данным стоимость их услуг заметно выше, чем у эскортниц с более пышными формами. В то же время, несмотря на высокий заработок, у многих развивается расстройство пищевого поведения.

В конце августа суд в Москве приравнял эскортниц к проституткам и заблокировал несколько тематических сайтов, распространявших информацию о платных секс-услугах.