В ООН назвали возможную причину инцидента с Трампом и эскалатором

Дюжаррик: Оператор из делегации США мог случайно остановить эскалатор с Трампом

Оператор из делегации Соединенных Штатов мог случайно остановить эскалатор, на котором американский президент Дональд Трамп поднимался в здание штаб-квартиры Организаций Объединенных Наций для выступления на Генассамблее. Возможную причину инцидента назвал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, его слова приводит РИА Новости.

Как он утверждает, сработал встроенный предохранительный механизм, который нужен для предотвращения случайного зацепления людей или предметов за передаточное устройство или их втягивания в него.

«Возможно, видеооператор непреднамеренно активировал функцию безопасности, описанную выше», — допустил представитель генсека ООН.

Ранее стало известно, что выступление Трампа на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН началось с того, что у него перестал работать телесуфлер. Кроме того, глава Белого дома пожаловался на эскалатор, на котором он с супругой Меланией поднимался к трибуне.