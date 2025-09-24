Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:06, 24 сентября 2025Мир

В ООН назвали возможную причину инцидента с Трампом и эскалатором

Дюжаррик: Оператор из делегации США мог случайно остановить эскалатор с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Оператор из делегации Соединенных Штатов мог случайно остановить эскалатор, на котором американский президент Дональд Трамп поднимался в здание штаб-квартиры Организаций Объединенных Наций для выступления на Генассамблее. Возможную причину инцидента назвал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, его слова приводит РИА Новости.

Как он утверждает, сработал встроенный предохранительный механизм, который нужен для предотвращения случайного зацепления людей или предметов за передаточное устройство или их втягивания в него.

«Возможно, видеооператор непреднамеренно активировал функцию безопасности, описанную выше», — допустил представитель генсека ООН.

Ранее стало известно, что выступление Трампа на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН началось с того, что у него перестал работать телесуфлер. Кроме того, глава Белого дома пожаловался на эскалатор, на котором он с супругой Меланией поднимался к трибуне.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина может вернуть территории и пойти дальше». Трамп провел переговоры с Зеленским и пообещал помогать Киеву

    В МИД высмеяли употребившего снюс в зале заседаний ООН президента Польши

    Венесуэла развернула российские Су-30МК2 с Х-31 против авианосца США

    На Западе поиронизировали над словами Зеленского о России

    Трамп счел действия России на Украине бесцельными

    Мужчина несколько дней тайно снимал женщин в примерочных популярного супермаркета

    Кармен Электра в микрошортах устроила откровенную съемку на диване

    Мужчина элегантно отомстил наглой покупательнице в магазине

    В ООН назвали возможную причину инцидента с Трампом и эскалатором

    Еще в одном российском городе прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости