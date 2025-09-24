Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:37, 24 сентября 2025Мир

В ООН указали на противоречие в политике Европы

Постпред США Уолтц: ЕС не может покупать нефть у РФ и просить помощь Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) не вправе требовать от Вашингтона оказывать военную помощь Украине, продолжая при этом закупать нефть. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц.

«Европа не может покупать российскую нефть и газ и в то же время требовать помощи в ведении этого конфликта, это должно прекратиться», — подчеркнул постпред.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пожаловался, что Европа вводит недостаточно жесткие санкции в отношении России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил России провести мирные переговоры в Казахстане. Почему Киев выбрал именно Астану?

    Токаев назвал препятствие к миру между Россией и Украиной

    Xiaomi представила смартфон с самым большим экраном

    На Украине назвали атаку на Крым сознательным преступлением

    SHAMAN рассказал об отношениях с Мизулиной

    Взрыв дрона ВСУ стоимостью 23 миллиона рублей у берегов Новороссийска сняли на видео

    Зеленский выступил на Генассамблее ООН в подобие костюма

    В Европе обвинили ЕС в поддержке России

    В ООН указали на противоречие в политике Европы

    Названа чаще всего вызывающая сонный паралич поза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости