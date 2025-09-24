Депутат Рады Скороход: Запад считает, что воевать должны молодые украинцы

Западные партнеры Украины убеждены, что воевать должна украинская молодежь, поскольку люди в возрасте не имеют возможности эффективно вести боевые действия. Об этом сказала депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

Политику задали вопрос, обсуждается ли сейчас в Раде возможность снижения мобилизационного возраста. Она ответила, что «в кулуарах это не обсуждается», но этим вопросом озадачены на Западе. При этом, по словам Скороход, она старалась объяснить западным коллегам позицию Киева, однако воспринимать это они «не хотят».

Как подчеркнула парламентарий, западная позиция состоит в том, что вести боевые действия должны молодые, поскольку люди в возрасте не будут делать этого так эффективно, как им хотелось бы.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко предложил закрыть границы для украинской молодежи, отметив, что две ключевых проблемы Украины — экономика и мобилизация.