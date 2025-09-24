Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:36, 24 сентября 2025Наука и техника

В России применили «Форс» для уничтожения камикадзе

В России применили дроны «Форс» для уничтожения украинских камикадзе
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские аппараты «Форс» применяют в качестве дронов-перехватчиков для уничтожения украинских беспилотников-камикадзе, которые атакуют объекты на территории страны. Об этом сообщили в компании-разработчике Drone Force, передает ТАСС.

«В настоящее время 10-дюймовый дрон "Форс" применяется в качестве FPV-ПВО для сбития украинских беспилотников самолетного типа, которые летят для нанесения ударов по российским нефтебазам», — рассказали в организации.

Кроме того, «Форс» используют для поражения разведывательных беспилотников противника, доставки грузов и поражения наземных целей в зоне СВО. Отмечается, что аппарат получил цифровой видеоканал, который не поддается перехвату. Дальность применения дрона с ретранслятором составляет 50 километров. «Форс» может нести два выстрела для перехвата воздушных целей.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в сентябре стало известно, что Вооруженные силы России начали апробацию нового дрона-ракеты «Залп-1», предназначенного для перехвата многоцелевых беспилотников противника. Аппарат, который несет 500 граммов полезной нагрузки, развивает скорость до 310 километров в час.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

    В Кремле ответили на предложение Трампа сбивать российские самолеты

    Стало известно первое решение суда по иску на 1,5 миллиарда рублей против Пугачевой

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В доме российского города повесили цепь на пандус и объяснили это воспитательными целями

    Стало известно о пожаре в ряде российских многоэтажек после падения обломков дронов ВСУ

    Залужный посоветовал ВСУ готовиться к ухудшению ситуации на фронте

    Пострадавшие в ДТП в Турции россияне пожаловались на боли в теле и потерю памяти

    Школьников накормили фалафелем с человеческими фекалиями

    Россиянам перечислили самые аварийные иномарки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости