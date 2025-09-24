Бывший СССР
В России заявили о готовности к любым форматам переговоров по Украине

Полянский: Россия готова к переговорам по Украине в любых форматах
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Россия готова проводить диалог с Украиной и не отказывается ни от каких форматов переговоров. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

При этом Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине подчеркнул, что российская сторона выступает исключительно за «серьезный, субстантивный и незашоренный разговор». По его словам, Москва не отказывается от переговоров с Киевом, несмотря на «сомнительную легитимность» нынешних украинских властей.

Самым оптимальным переговорным форматом может вновь стать площадка в Стамбуле. Говорить далее обо всем остальном можно будет только тогда, когда в рамках встреч будут достигнуты существенные экспертные наработки, однако сейчас до этого еще далеко, уточнил дипломат.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о готовности к серьезному разговору с Европой, если ее та его захочет. Он также сравнил бездоказательные обвинения в адрес России с «театром абсурда».

