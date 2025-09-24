Силовые структуры
24 сентября 2025
Силовые структуры

В российском городе изрезали известного ученого

В Красноуфимске из-за антиквариата убит экс-глава филиала сельхозакадемии Яшин
Анна Габай

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Красноуфимске изрезали 71-летнего бывшего главу филиала сельхозакадемии, кандидата экономических наук, почетного работника образования Евгения Яшина. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, после выхода на пенсию Яшин открыл магазин с антиквариатом и редкими вещами. По предварительной информации, он поссорился с 62-летним знакомым мужчиной из-за того, что ученый отказался платить за принесенный ему товар. Мужчина ушел, но спустя некоторое время вернулся с ножом и напал на Яшина. От полученных ранений он не выжил.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело после обнаружения на озере ученых без признаков жизни.

