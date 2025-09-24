В США заявили о раздражении Трампа из-за России

Вэнс: Трамп раздражен тем, что РФ недостаточно активна в поиске мирного решения

Президент США Дональд Трамп раздражен тем, что Россия якобы недостаточно активна в поиске мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты вели «невероятно добросовестные переговоры» и с Москвой, и с Киевом. «И я считаю, что президент сейчас проявляет огромное нетерпение по отношению к России, потому что он не чувствует, что они прилагают достаточные усилия для окончания войны», — сказал он.

Ранее Трамп, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что США готовы ввести в отношении России «серьезные пошлины», если она не согласится на прекращение конфликта на Украине. Также в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома добавил, что Вашингтон будет поставлять НАТО оружие, которое затем может быть передано Киеву.