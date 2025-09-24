Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:17, 24 сентября 2025Мир

В США заявили о раздражении Трампа из-за России

Вэнс: Трамп раздражен тем, что РФ недостаточно активна в поиске мирного решения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент США Дональд Трамп раздражен тем, что Россия якобы недостаточно активна в поиске мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты вели «невероятно добросовестные переговоры» и с Москвой, и с Киевом. «И я считаю, что президент сейчас проявляет огромное нетерпение по отношению к России, потому что он не чувствует, что они прилагают достаточные усилия для окончания войны», — сказал он.

Ранее Трамп, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что США готовы ввести в отношении России «серьезные пошлины», если она не согласится на прекращение конфликта на Украине. Также в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома добавил, что Вашингтон будет поставлять НАТО оружие, которое затем может быть передано Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности координироваться с США по кризису на Украине

    Трампу доложили о планируемом наступлении ВСУ

    Лавров обсудил с Рубио позицию России по Украине

    В США заявили о раздражении Трампа из-за России

    Десятикратную чемпионку мира по биатлону будут судить за кражу

    В Госдепе США раскрыли подробности разговора Лаврова и Рубио

    Захарова опровергла сообщения о просьбе России к ИКАО снять санкции

    Трамп заменил в Белом доме портрет Байдена на изображение автопера

    Лавров одним жестом описал встречу с Рубио

    США спрогнозировали прорыв в отношении Газы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости