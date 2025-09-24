Мир
В Венгрии ответили на призывы отказаться от нефти из России

Сийярто: ЕС через посредников закупает из России больше нефти, чем Венгрия
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Adriano Machado / Reuters

На самом деле другие страны Европейского союза (ЕС) через посредников закупают из России больше нефти, чем Венгрия. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире телеканала M1.

«По последним данным, в Венгрию идет лишь 2,2 процента от общего объема российского экспорта нефти», — сказал министр.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство западноевропейских стран продолжает окольными путями покупать большие объемы российской нефти. По словам Сийярто, они пытаются скрыть этот факт с помощью громких обвинений в адрес Будапешта.

Глава МИД Венгрии напомнил, что импорт нефти из Азии в Европу вырос в 10-12 раз в последние годы, что является свидетельством «лицемерного» поведения европейских стран.

Ранее Сийярто заявил, что без российской нефти надежное энергоснабжение Венгрии невозможно. Он добавил, что потенциальный отказ от поставок нефти из России может поставить под угрозу энергетическую безопасность его страны.

