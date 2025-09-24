Ценности
13:57, 24 сентября 2025

Внешность 46-летней Кейт Хадсон без макияжа высмеяли в сети фразой «куда делись глаза»

Мария Винар

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Американская актриса Кейт Хадсон попала в объективы папарацци после тренировки и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

46-летнюю звезду «Почти знаменит» и «Войны невест» заметили в Лос-Анджелесе. Так, она предстала перед камерами в спортивном костюме кораллового цвета, который состоял из укороченного лонгслива и лосин. Вдобавок на ней присутствовали белые кроссовки с черными шнурками и повязанная на талию кофта. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от макияжа и распустила волосы.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу естественного внешнего вида артистки и принялись обсуждать его в комментариях. «Она выглядит измученной», «Куда делись ее глаза?», «Забавно, что знаменитости без тонны макияжа выглядят как обычные люди», «Я думала, что она в отличной форме, но ее социальные сети обманчивы», «Они выглядят совсем иначе без косметики. Я бы ее не узнала, даже если бы она подавала мне утренний кофе», — писали они.

В июле сообщалось, что в сети появились снимки Кейт Хадсон в бикини без фотошопа.

