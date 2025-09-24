В России прокомментировали слова Трампа о возврате территорий Украиной

Чепа: Трамп навязывает ЕС свои условия, допуская возврат территорий Киевом

Президент США Дональд Трамп говорит о возможном возврате территорий Украиной, чтобы навязать Европейскому союзу (ЕС) свои условия, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп в разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном повторил тезис о том, что Украина может вернуть себе территории. «Посмотрим, как это сработает», — указал он. Текст заявления президента США об украинском конфликте был опубликован в соцсети Truth Social.

«Он это говорил в рамках того, что если экономическая ситуация в России сильно осложнится. Все это делается Трампом с одной целью: убедить Европу приобретать энергоносители только в Америке, не приобретать их у России и у посредников. Европе навязываются более дорогие американские энергоносители. В рамках этого говорится все. С другой стороны, Америке выгодно, если Европа будет закупать американское оружие и будет это оружие поставлять на Украину. Поэтому идет всяческое навязывание этих предложений для Европы», — поделился депутат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о том, что президент Владимир Путин неоднократно предлагал решить проблему первопричин украинского конфликта, но США отказались обсуждать эту тему.

