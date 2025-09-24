Вынос бывшего чиновника Росимущества из посольства Армении попал на видео

Mash на Мойке: Экс-чиновника Росимущества Авакяна вынесли из посольства Армении

Бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна вынесли из здания посольства Армении, расположенного в Санкт-Петербурге. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Mash на Мойке».

На видео показано, как двое мужчин выносят из дверей здания покрытые белым саваном носилки с пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Генеральном консульстве Армении на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге работает следственно-оперативная группа в связи с обнаружением 43-летнего мужчины без признаков жизни.

Бездыханного бывшего чиновника Росимущества обнаружили утром 24 сентября в уборной консульства Армении. На его шее была летальная рана, а рядом лежал нож.