В России высказались о выступлении Зеленского на Генассамблее ООН перед почти пустым залом

Джабаров объяснил пустой зал на выступлении Зеленского усталостью мира от Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уже всем надоел, поэтому на его выступлении на заседании Генеральной Ассамблеи ООН был почти пустой зал, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Судя по картинке, на самом деле зал был пустой. Я не знаю, кому он там говорил. Он уже настолько всем надоел. Он вызывает такие тошнотворные чувства, что люди уже не хотят слушать одно и то же, что ему надо помочь, ему нужно оружие, что Россия — враг и агрессор», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, Зеленский воодушевлен прошедшей 23 сентября встречей с президентом США Дональдом Трампом.

«Но он, по-моему, главного не понял. Трамп — бизнесмен прежде всего, а уже потом политик. Он пытался закончить военный конфликт, получил какой-то мощный договор по полезным ископаемым, по редкоземельным металлам. Когда он понял, что это пустышка, то он нашел другой способ заработка для своей страны — продавать оружие странам НАТО, которые будут поставлять его украинскому режиму», — отметил политик.

Трамп и сейчас это доказывает. Он настаивает на том, чтобы европейцы перестали покупать российские энергоресурсы. Но его интерес совершенно не политический. Это опять для того, чтобы американцы взвинтили цены на свои энергоносители, чтобы качать деньги из Европы

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Зеленский выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН перед полупустым залом. На трансляции можно увидеть, что многие места, в том числе в первых рядах, остались незанятыми.

