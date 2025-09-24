Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:37, 24 сентября 2025Ценности

52-летняя Юлия Высоцкая раскрыла секрет стройности

Российская актриса Юлия Высоцкая назвала отказ от кофе секретом стройности
Екатерина Ештокина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая раскрыла секрет стройности. Соответствующую информацию она опубликовала в своем Telegram-канале, который насчитывает 65 тысяч подписчиков.

52-летняя знаменитость рассказала, что перешла на определенный тип питания и физической нагрузки. Так, она отказалась от кофе, сахара и вина.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Помимо этого, звезда добавила в рацион овощи, козий и овечий йогурты, супы-пюре на ужин и правильные жиры. В то же время действенным способом держать себя в форме она назвала небольшие порции еды.

«Из физической нагрузки только растяжка, легкий пилатес, ходьба — щадящая, без фанатизма», — заключила артистка.

В феврале Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа. Знаменитость снялась в желтом худи, накинув на голову капюшон, и черном пуховике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

    В Кремле ответили на предложение Трампа сбивать российские самолеты

    Стало известно первое решение суда по иску на 1,5 миллиарда рублей против Пугачевой

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В доме российского города повесили цепь на пандус и объяснили это воспитательными целями

    Стало известно о пожаре в ряде российских многоэтажек после падения обломков дронов ВСУ

    Залужный посоветовал ВСУ готовиться к ухудшению ситуации на фронте

    Пострадавшие в ДТП в Турции россияне пожаловались на боли в теле и потерю памяти

    Школьников накормили фалафелем с человеческими фекалиями

    Россиянам перечислили самые аварийные иномарки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости