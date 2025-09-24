Захарова высказалась об атаке ВСУ на Новороссийск

Захарова назвала атаку ВСУ на КТК в Новороссийске сигналом для Евросоюза

В атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Новороссийске увидели сигнал для Евросоюза. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая (улица, на которой расположена администрация президента Украины Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам», — сказала она.

ВСУ атаковали дронами Новороссийск днем 24 сентября. Повреждения получили дома, гостиница, автомобили, парковки, здания, а также офис КТК.

В результате пострадали 11 человек. По данным мэра города Андрея Кравченко, двое — в тяжелом состоянии, четверо — средняя тяжесть и пять — легкой степени тяжести.