Зеленский допустил выборы на Украине при одном условии

Зеленский: Выборы на Украине могут быть проведены в случае прекращения огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране могут быть проведены в случае прекращения огня. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Глава государства подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность, чтобы выборы состоялись. «Даже если это трудно в соответствии с нашей конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести выборы. С поддержкой партнеров, конечно», — сказал он.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в Верховной Раде сообщила, что Зеленский на встрече с депутатами от «Слуги народа» назвал неактуальным проведение выборов в стране.

